Cina-Usa: aziende tecnologiche statunitensi auspicano maggiore collaborazione con Pechino (2)

- Anche Ford Motor prevede di intensificare la propria attività in Cina. Il nuovo Suv completamente elettrico dell'azienda, il Mustang Mach-E, sarà presentato in Cina ad aprile e sarà disponibile sul mercato cinese il prossimo anno, secondo quanto dichiarato dalla stessa compagnia. Amy Huo, vicepresidente delle comunicazioni di Ford Motor per la Cina, ha dichiarato a "Xinhua" che attribuisce grande importanza all'innovazione tecnologica e allo sviluppo delle nuove fonti di energia, che sono altamente compatibili con la strategia di Ford nelle tecnologie per i veicoli elettrici e l'Internet delle automobili. "Ford prevede di rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina nei cinque anni a venire, cercare i partner strategici locali per l'innovazione congiunta", ha affermato. (segue) (Cip)