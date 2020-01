Difesa: Guerini incontra oggi omologo cipriota, focus su Turchia e Mediterraneo orientale

- Il ministro della Difesa cipriota, Savvas Angelides, è atteso oggi a Roma per una visita di lavoro durante la quale incontrerà l’omologo italiano, Lorenzo Guerini. Come riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, le due parti discuteranno gli ultimi sviluppi nella regione del Mediterraneo orientale e le attività illegali portate avanti dalla Turchia all’interno della zona economica esclusiva cipriota. “All’ordine del giorno anche il futuro dei rapporti e della cooperazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza”, si legge nel comunicato stampa relativo alla visita. Lo scorso 8 gennaio, i ministri degli Esteri di Cipro, Egitto, Francia, Grecia e Italia hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui viene sottolineata la “profonda preoccupazione” per le recenti attività della Turchia nel Mediterraneo orientale. Nello specifico, le parti hanno invitato Ankara ad “agire in maniera responsabile”. (segue) (Res)