Difesa: Guerini incontra oggi omologo cipriota, focus su Turchia e Mediterraneo orientale (2)

- Inoltre, prosegue il comunicato, il memorandum di intesa Turchia-Libia volto a delimitare la giurisdizione marittima nel Mediterraneo viola i diritti sovrani dei paesi terzi, non è conforme alla legge del mare e non può produrre conseguenze legali. I ministri ribadiscono la necessità del pieno rispetto della sovranità e dei diritti sovrani di tutti gli Stati nelle loro zone marittime nel Mediterraneo e condannano a questo proposito le continue azioni turche nella zona economica esclusiva di Cipro e le sue acque territoriali. Le parti invitano quindi la Turchia a cessare immediatamente tutte le attività di esplorazione illegale. I ministri hanno quindi concordato di proseguire le consultazioni e convocare il prossimo incontro a Creta, in Grecia, in una data da concordare (Res)