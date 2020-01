Albania-Croazia: al via oggi business forum congiunto a Zagabria

- Prende il via oggi a Zagabria un business forum tra Albania e Croazia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che l’evento ha come obiettivo principale il rafforzamento dell’interscambio commerciale e l’attrazione di un maggior numero di investimenti croati in Albania. Stando alle informazioni diffuse, a guidare la delegazione albanese presente al forum sarà il ministro dell’Economia e delle Finanze, Anila Denaj, che presenterà le prospettive per un rafforzamento della cooperazione bilaterale nei settori dell’energia, delle infrastrutture, del turismo, dell’agricoltura, dell’industria manifatturiera e dei servizi. (Zac)