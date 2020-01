Migranti: Libia, 79 persone fermate al largo della costa di Sabrata

- Il centro di contrasto alle migrazioni illegali di Sabrata, nell'ovest della Libia, ha intercettato 79 persone di diverse nazionalità africane in due operazioni vicino alla costa della città. I migranti sono stati fermati in due operazioni separate nell'arco di due giorni: la prima risale a venerdì scorso, 10 gennaio, quando è stato intercettato un gommone che trasportava 56 persone che stavano navigando verso l'Italia; la seconda operazione è avvenuta all'alba di ieri, domenica 12 gennaio, quando sono stati salvati 23 clandestini, tra cui una donna. Il capo del centro anti-migrazioni illegali di Sabrata ha sottolineato che le persone fermate sono in buona salute e saranno trasferite alle autorità competenti per essere espulsi nei loro paesi. (Lit)