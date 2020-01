Libia: richieste a Sarraj di fornire i dettagli dell'incontro con Haftar a Mosca

- Gli esponenti vicini al Governo di accordo nazionale libico (Gna) hanno invitato il capo del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, a comparire pubblicamente e fornire dettagli sul cessate il fuoco e sull'incontro imminente con Khalifa Haftar a Mosca. "Al Sarraj dovrebbe parlare direttamente e senza dichiarazioni scritte al popolo libico e alle forze governative circa i dettagli e le ragioni per firmare il documento di cessate il fuoco a Mosca", ha detto su Twitter Ashraf Al Shah, ex consigliere politico del Consiglio di Stato."La leadership - ha aggiunto - deve avere coraggio sufficiente in tempi di crisi per mantenere il fronte interno". Il consigliere di Stato Abdul Rahman al Shater ha espresso preoccupazione per l'imminente incontro tra Sarraj e Haftar a Mosca e la firma del "cessate il fuoco dell'ambiguità". (Lit)