Libia: Sarraj, la firma del cessate il fuoco avviene da una posizione di forza

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico, (Gna), Fayez al Sarraj, ha annunciato in un discorso televisivo che andrà a Mosca per firmare un cessate il fuoco con Khalifa Haftar, precisando che "questo avviene da una posizione di forza". Il presidente del Consiglio presidenziale libico ha affermato che l'accettazione da parte del governo del cessate il fuoco nella guerra di Tripoli deriva da una "posizione di forza" per prevenire ulteriori spargimenti di sangue dei libici, con la possibilità di "riprendere l'operazione militare" in caso di "violazioni", ha affermato. Sarraj ha aggiunto, in un discorso pronunciato al popolo libico attraverso il canale "Libya al Ahrar", che il cessate il fuoco arriva come una continuazione dei "sacrifici dei martiri", inviando un messaggio alle famiglie dei "martiri" e dei feriti e a tutti coloro che sono stati danneggiati "a causa di questa aggressione" e a tutti i partner dell'accordo politico e le forze civili, ha affermato, "non trascureremo i martiri o il sogno di uno stato civile". La tregua, secondo il premier, è un primo passo verso il percorso politico per completare la costruzione dello Stato "che sogniamo", chiedendo "a tutti i libici di rinunciare alla violenza e alla divisione". (Lit)