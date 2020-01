Ucraina-Georgia: premier Gakharia a Kiev, confermata bontà della partnership bilaterale

- Il primo ministro della Georgia, Giorgi Gakharia, si trova da ieri in visita ufficiale in Ucraina. Secondo quanto riferisce il governo georgiano. Gakharia ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con cui ha discusso di prospettive comuni di integrazione europea. Le parti hanno sottolineato le relazioni bilaterali amichevoli che promettono di ottenere risultati concreti per entrambi i paesi. Il colloquio è proseguito in formato esteso con la partecipazione del ministro degli Esteri della Georgia David Zalkaliani e del consigliere per gli affari esteri del primo ministro Irakli Chikovani. Al termine della riunione Gakharia e Zelensky hanno firmato l'accordo sull'istituzione del Consiglio strategico ad alto livello Georgia-Ucraina. Il lavoro del Consiglio strategico comprende quattro direttrici principali: politica, commerciale ed economica, difesa e sicurezza, culturale e umanitaria. Ciascun ambito avrà un gruppo di lavoro guidato dai ministri competenti in materia che garantirà un elevato livello di dialogo bilaterale. (segue) (Res)