Libia: Sarraj in partenza per Mosca chiede ai libici di “voltare pagina”

- Il primo ministro del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha invitato i libici a "voltare pagina rispetto al passato", mentre si preparava ad andare a Mosca per firmare un accordo di cessate il fuoco con il comandante dell'Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. "Chiedo a tutti i libici di voltare pagina rispetto al passato, di rinunciare alla divisione e di serrare i ranghi per spostarsi verso la pace e la stabilità", ha detto Sarraj in un discorso televisivo. Un importante funzionario libico, spiega l’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”, ha annunciato che Sarraj e Haftar dovrebbero entrambi arrivare oggi a Mosca per firmare un accordo di cessate il fuoco. Il capo dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, Khaled Al Mishri, ha dichiarato all’emittente tv libica "Libya Al Ahrar" che la firma di questo accordo aprirà la strada al rilancio del processo politico. "Haftar è già arrivato a Mosca e al Sarraj arriverà oggi", ha confermato una fonte libica all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Haftar e Sarraj firmeranno l'accordo alla presenza di Al Mishri e del presidente della Camera dei rappresentanti libica di Tobruk, Aguilah Saleh. (Lit)