Grecia: premier Mitsotakis conclude consultazioni politiche su sua visita negli Usa

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis conclude oggi le consultazioni con i leader dell’opposizione per discutere dell’andamento del suo recente viaggio negli Stati Uniti. In mattinata, come riferisce una nota, è previsto, infatti, un colloquio con il segretario generale del Partito comunista greco, Dimitris Koutsoumbas. Successivamente sono previsti vari appuntamenti, fra cui quello con il direttore dell'Agenzia ebraica per Israele, Isaac Herzog, e con il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides. Infine, Mitsotakis parteciperà a una tavola rotonda con il presidente della Camera di commercio americano-ellenica, Nikolaos Bakatsellos. (Gra)