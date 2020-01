Tunisia-Italia: Di Maio in visita a Tunisi, focus su migranti, Libia e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è atteso a Tunisi per una visita ufficiale, incentrata sul rafforzamento delle relazioni di collaborazione e dialogo tra Tunisia e Italia in diversi settori. La presenza del capo della diplomazia italiana nel paese nordafricano punta anche alla preparazione dei prossimi eventi bilaterali e di nuovi programmi di cooperazione allo sviluppo. Spazio anche al dossier del contrasto ai flussi migratori irregolari. Il capo della diplomazia italiana, infatti, ha più volte ventilato l'ipotesi della firma nuovi accordi per aumentare i rimpatri dei tunisini giunti illegalmente in Italia. La Tunisia è la prima nazione di provenienza dei migranti illegali sbarcati in Sicilia nel 2019, pari ad almeno 2.654 secondo i dati del Viminale. Il titolare della Farnesina incontrerà il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, eletto capo dello Stato a seguito delle presidenziali di ottobre 2019. La visita fornirà anche l’occasione per uno scambio di vedute sulle principali questioni regionali e internazionali d’interesse comune, in particolare gli sviluppi della situazione in Libia, per cui la Tunisia si è detta molto preoccupata aumentando anche il livello di allerta lungo il confine. (segue) (Res)