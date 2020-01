Tunisia-Italia: Di Maio in visita a Tunisi, focus su migranti, Libia e relazioni bilaterali (2)

- Venerdì 10 gennaio l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) della Tunisia ha negato la fiducia al governo proposto dal premier incaricato Habib Jemli. Dopo una lunghissima sessione plenaria dell’Arp, con 12 ore di dibattito, i deputati tunisini hanno respinto l’esecutivo “parzialmente tecnico” proposto da Jemli con 134 voti su 209. Decisiva la posizione del partito Qalb Tounes, seconda forza politica del parlamento, il cui leader Nabil Karoui (proprietario dell’emittente televisiva “Nessma” e candidato sconfitto alle ultime presidenziali) ha annunciato il mancato appoggio all’esecutivo nelle ore antecedenti il voto. Nelle stesse ore in cui Di Maio sarà a Tunisi, il premier italiano, Giuseppe Conte, sarà ad Ankara per incontrare il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. I due si confronteranno in particolare sul dossier relativo alla crisi in Libia, sul quale le due diplomazie sono state molto attive nelle ultime settimane in concomitanza con l'escalation degli scontri sul terreno. La scorsa settimana, nell’ambito degli sforzi diplomatici per la risoluzione della crisi libica, Di Maio era stato in visita anche in Egitto e in Algeria. (Res)