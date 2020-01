Emilia Romagna: Salvini, su sanità e case popolari Bonaccini dà ragione a Lega

- Il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in Emilia Romagna per le prossime elezioni regionali, sottolinea: "Abbiamo parlato delle liste d’attesa e Bonaccini ha dato più soldi agli ospedali privati per migliore il servizio in piena campagna elettorale. Adesso abbiamo denunciato le 4 mila case popolari indisponibili in tutta la Regione e Bonaccini si è accorto che deve accelerare i lavori di manutenzione. Avanti di questo passo, Bonaccini diventerà uno dei tanti elettori di sinistra che il 26 gennaio sceglieranno la Lega". (Rin)