Libia: l'Egitto accoglie con favore il cessate il fuoco ma pone delle condizioni

- L'Egitto ha accolto con favore il cessate il fuoco incondizionato dichiarato in Libia e ha espresso il suo sostegno "a ogni passo che possa risparmiare la vita al fraterno popolo libico". Il ministero degli Esteri del Cairo ha diramato una dichiarazione sulla crisi libica nel quale ribadisce l'importanza di tornare sulla strada politica, vale a dire il processo di Berlino, e gli sforzi delle Nazioni Unite per lanciare i tre percorsi: politico, economico e di sicurezza. L'Egitto ha ribadito anche il suo sostegno a una soluzione globale "che preservi la sicurezza della Libia, nonché la sicurezza dei suoi paesi vicini e dei paesi del bacino del Mediterraneo e protegga l'unità e l'integrità territoriale della Libia". "In questo contesto, l'Egitto sottolinea la necessità di continuare a combattere i flussi di estremisti diretti sull'arena libica e l'importanza di esibire la fermezza necessaria nel gestire ogni intervento esterno", afferma la dichiarazione. (segue) (Cae)