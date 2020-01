Libia: l'Egitto accoglie con favore il cessate il fuoco ma pone delle condizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ricorda che "il successo del processo politico comporta l'impegno per lo smantellamento necessario e concordato delle milizie in parallelo con il cessate il fuoco; una questione che l'Egitto si impegnerà a garantire in collaborazione con i partner, soprattutto in quanto serve gli interessi di tutte le parti sulla scena internazionale". Inoltre, l'Egitto afferma che il cessate il fuoco "è considerato un passo fondamentale dopo il quale deve essere attuata un'adeguata ristrutturazione del Consiglio presidenziale, oltre alla necessità di ottenere un'equa distribuzione della ricchezza in Libia, nonché l'importanza di rispettare il ruolo di la Camera dei rappresentanti ai sensi dell'accordo di Skhirat e la responsabilità dell'esercito nazionale di proteggere la sicurezza e la stabilità della Libia", ha concluso la dichiarazione. (Cae)