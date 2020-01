Serbia-Montenegro: presidente Vucic auspica dialogo al posto di "carri armati ai confini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha affermato di "non volere mandare i carri armati al confine con il Montenegro", ma di "volere dialogare e raggiungere accordi". Vucic lo ha dichiarato nel corso di un'intervista all'emittente "Pink", parlando dell'approvazione della nuova legge sulle libertà religiose in Montenegro, molto criticata dalla comunità serba. Vucic ha dichiarato a ogni modo di non credere che le autorità montenegrine cambieranno la propria decisione". L'approvazione della nuova legge, secondo Vucic, "ha risvegliato il popolo serbo non soltanto in Montenegro, ma anche in Serbia e nella Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia) che ora sente di essere vittima di ingiustizie e che tutto quello che è permesso agli altri non è permesso ai serbi". (segue) (Seb)