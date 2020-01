Serbia-Montenegro: presidente Vucic auspica dialogo al posto di "carri armati ai confini" (3)

- Il vicepresidente del governo della Serbia Zorana Mihajlovic ha affermato la scorsa settimana di "comprendere i cittadini che escono quotidianamente nelle piazze o nei tempi della Chiesa ortodossa serba, esprimendo in questo modo in modo pacifico le proteste contro l'approvazione della legge sulle libertà religiose". Mihajlovic ha detto al quotidiano "Blic" di "non avere comprensione per il risveglio di sciovinisti, di hooligan e dei poco di buono che a Belgrado si presentano come tutelari dell'idea serba". (segue) (Seb)