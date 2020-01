Croazia: sondaggio, Hdz del premier Plenkovic perde il primo posto nelle preferenze

- L'Unione democratica croata (Hdz, il partito guidato dal premier di Zagabria Andrej Plenkovic) non è più il partito più popolare in Croazia, in base ai risultati dell'ultimo sondaggio condotto dall'agenzia Cro Demoscop. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", il Partito social-democratico (Sdp) è attualmente al primo posto nelle preferenze dei partecipanti al sondaggio, dopo più di quattro anni di dominazione ininterrotta dell'Hdz. Si tratta del primo sondaggio politico condotto in Croazia dopo la vittoria del candidato dell'Sdp Zoran Milanovic alle elezioni presidenziali.(Zac)