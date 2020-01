Roma: Raggi, lavori per demolizione tangenziale est non si fermano

- "I lavori per la demolizione della Tangenziale est non si fermano. Con la rimozione del tratto sopraelevato davanti alle case di via Teodorico e Circonvallazione Nomentana i residenti hanno una nuova vista: l’orizzonte libero da cemento e asfalto". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Nei prossimi giorni completeremo anche la parte davanti alle abitazioni di via Lorenzo il Magnifico - aggiunge Raggi -. I benefici riguardano anche le attività commerciali: bar e negozi del quartiere sono più sicuri visto che con l’abbattimento abbiamo dato il via anche alla riqualificazione del territorio. I lavori proseguono spediti e l’ultimo tratto rimosso sarà davanti alla Stazione Tiburtina. La demolizione della Tangenziale est è anche un progetto 'green': tutti i materiali raccolti - conclude il sindaco - saranno riciclati al 100 per cento". (Rer)