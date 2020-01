Umbria: edilizia residenziale pubblica, oggi presentazione pdl

- Oggi alle ore 10, nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Eleonora Pace (capogruppo) e Marco Squarta (presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria) terranno una conferenza stampa per presentare la loro proposta di legge per la modifica della legge regionale 15/2012 sull’edilizia residenziale pubblica. In merito Pace ha dichiarato: “L’obiettivo della nostra proposta di legge è quello di modificare i criteri di assegnazione e controllo dell’edilizia residenziale pubblica in Umbria, così da rendere la normativa più giusta, equa e trasparente. Alla conferenza stampa prenderanno parte anche il segretario regionale di Fratelli d’Italia, senatore Franco Zaffini, e l’onorevole Emanuele Prisco”. (Ren)