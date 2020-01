Brexit: premier croato Plenkovic, occorre mostrare maturità da ambo le parti

- L'Unione europea e il Regno Unito dovranno dimostrare la propria maturità nel prossimo periodo, al fine di negoziare in fondo gli elementi fondamentali dei futuri rapporti. Lo ha dichiarato il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, il cui paese ha assunto la presidenza del Consiglio dell'Unione europea la scorsa settimana, in un'intervista rilasciata all'emittente "France 24". Plenkovic ha detto che "ora ci servono chiarezza, prevedibilità e una pianificazione ragionevole per i nostri cittadini e per i nostri paesi: questo è il nostro obiettivo per i prossimi mesi". (Zac)