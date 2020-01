Milano: clochard trovato morto vicino a panchina, ipotesi su morte naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato trovato lunedì mattina senza vita W.N., un uomo di 47 anni straniero e senza fissa dimora. Alle 7.07 un passante, che ha notato il corpo della vittima vicino a una panchina di una traversa di viale Umbria, ha allertato il 112. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 47enne. Sul corpo non sono stati trovati segni evidenti di violenza ed è quindi verosimile che la morte sia avvenuta per cause naturali. Non si esclude che la vittima abbia trascorso la notte in strada e il freddo possa aver avuto un ruolo nella tragedia. Sulla vicenda lavorano gli agenti della Questura di Milano. (Rem)