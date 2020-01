Cina: investimento non finanziario verso paesi Bri supera i 12,7 miliardi di dollari

- L'investimento non finanziario della Cina nei paesi lungo la Nuova via della seta (Bri) ha raggiunto i 12,78 miliardi di dollari durante i primi undici mesi del 2019, secondo quanto riferisce il ministero del Commercio cinese. Il volume di progetti stranieri a contratto firmati da imprese cinesi nei paesi lungo la Bri ha raggiunto 127,67 miliardi di dollari durante il periodo, aumentando del 41,2 per cento su base annua. Il fatturato completato dei progetti con contratto estero nei paesi Bri è stato di 74,61 miliardi di dollari, in aumento dell'1,3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, i paesi Bri hanno investito 7,02 miliardi di dollari e creato 4.964 imprese in Cina. (Cip)