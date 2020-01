Cina: Pil di Pechino in crescita fra il 6,1 e 6,2 per cento nel 2019

- Le statistiche preliminari mostrano che la città di Pechino ha conseguito una crescita del Pil compresa fra il 6,1 e il 6,2 per cento nel 2019. È quanto riferito dal rapporto di lavoro del governo consegnato ieri alla terza sessione del 15mo Congresso popolare municipale di Pechino. Il rapporto afferma inoltre che la capitale cinese ha aumentato le entrate del bilancio pubblico dello 0,5 per cento lo scorso anno, mentre i prezzi al consumo sono aumentati del 2,3 per cento. Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è stato mantenuto entro il 4,4 per cento nel 2019 e il reddito disponibile pro capite dei residenti è aumentato di circa il 6,3 per cento in termini reali. Nel 2020, secondo il rapporto, il Pil di Pechino dovrebbe aumentare intorno al sei per cento, mentre le entrate del bilancio pubblico saranno allo stesso livello dell'anno scorso. Si stima che l'indice dei prezzi al consumo (Ipc) aumenterà entro il 3,5 per cento e il tasso di disoccupazione urbano monitorato rimarrà al di sotto del cinque per cento.(Cip)