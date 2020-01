Cina-Oman: Xi si congratula con Haitham bin Tariq al Said per nomina a sultano

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha inviato un messaggio di congratulazioni a Haitham bin Tariq al Said per la sua incoronazione come nuovo sultano dell'Oman. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel suo messaggio, Xi ha affermato che dall'instaurazione di legami diplomatici tra i due paesi le relazioni bilaterali hanno compiuto progressi significativi e che le due parti sono diventate partner strategici con fiducia reciproca. Xi ha affermato di attribuire grande importanza allo sviluppo delle relazioni Cina-Oman e di essere pronto a collaborare con Haitham per portare il partenariato strategico bilaterale a un nuovo livello.(Cip)