Imprese: Cina, nel 2019 oltre 50 milioni utenti attivi di WeChat Pay

- Nel 2019 oltre 50 milioni di singole imprese sono state utenti attivi di WeChat Pay, una delle due principali piattaforme di pagamento della Cina, pari a circa l'80 per cento del totale del paese. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che cita un rapporto pubblicato da WeChat, secondo cui i servizi di pagamento tramite smartphone che utilizzano la tecnologia dei codici Qr sono diventati più diffusi in Cina lo scorso anno. Il numero di transazioni al dettaglio che utilizzano WeChat Pay è aumentato del 62 per cento anno su anno. Secondo il rapporto, prendere ordini tramite i codici Qr è diventato di tendenza nei ristoranti, dove il 53 per cento della clientela ha scelto di pagare i servizi tramite WeChat Pay. Il rapporto ha inoltre mostrato che un numero crescente di consumatori utilizza WeChat per chiamare i taxi, acquistare biglietti e prenotare alberghi. WeChat ha visto oltre 1,15 miliardi di account attivi mensili nel 2019, in aumento del sei per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, secondo il rapporto.(Cip)