Cina: ministero Industria, Pechino non taglierà sussidi per veicoli Nev nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio dell'anno scorso le autorità cinesi hanno annunciato una proroga delle esenzioni fiscali sugli acquisti di veicoli di nuova energia (Nev) per promuovere lo sviluppo verde del paese e mantenere un forte mercato interno. Lo scorso ottobre, il ministero delle Finanze e l'Amministrazione delle imposte statali hanno reso noto che fino al 31 dicembre 2020, i veicoli a nuova energia godranno della tassa di acquisto gratuita. La Cina ha intensificato da alcuni anni gli sforzi per promuovere l'uso dei Nev per alleviare la pressione sull'ambiente, offrendo esenzioni fiscali e sconti sugli acquisti di auto. Il governo ha inoltre incoraggiato le case automobilistiche a costruire più stabilimenti di produzione e a migliorare la tecnologia. Il governo, all'inizio di luglio, ha annunciato misure per incrementare le vendite di auto, tra le quali il divieto per i governi locali di imporre limiti al consumo e all'uso di Nev. (Cip)