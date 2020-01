Fisco: Conte, faremo un'ampia riforma dell'Irpef

- "In soli tre mesi siamo riusciti a trovare 23 miliardi e, allo stesso tempo, abbiamo ridotto il carico fiscale per lavoratori, famiglie e imprese: in un anno faremo molto di più e l'Iva non aumenterà. Realizzeremo un' ampia riforma dell' Irpef e accelereremo il piano degli investimenti, creando una più intensa sinergia tra pubblico e privato". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al "Corriere della Sera". Secondo Conte, poi, un volano per l'economia del nostro Paese è la semplificazione di tutti procedimenti amministrativi. (Rer)