Cina: Mongolia interna, Pil in crescita del 5,5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione autonoma cinese della Mongolia interna ha conseguito una crescita del Pil di circa il 5,5 per cento l'anno scorso, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018. Il rapporto è stato rilasciato nella giornata di ieri in occasione della terza sessione del 13mo Congresso popolare della regione. Il resoconto ha evidenziato che nel 2019 l'investimento in immobilizzazioni è aumentato di oltre il 6 per cento, mentre le entrate del bilancio pubblico sono aumentate del 10,9 per cento. Il reddito disponibile pro capite per i residenti urbani e rurali della regione è cresciuto rispettivamente di circa il 6,5 e il dieci per cento. Inoltre, la regione ha creato 263 mila posti di lavoro urbani l'anno scorso, con un tasso di disoccupazione urbana registrato del 3,7 per cento. Nel 2020, il rapporto ha previsto che il Pil della Mongolia interna dovrebbe raggiungere il sei per cento. La regione creerà oltre 220 mila posti di lavoro urbani e il tasso di disoccupazione registrato urbano rimarrà entro il 4,5 per cento.(Cip)