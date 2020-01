Libia: Conte, siamo in prima linea e parliamo con tutti

- L'Italia continuerà ad avere un ruolo centrale sullaLibia. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al "Corriere della Sera". "L' incisività e la credibilità dell'Italia in politica estera è fuori discussione e con la Libia siamo in prima linea - ha affermato -. Parliamo con tutti non per ambiguità, ma perché alimentiamo il dialogo ribadendo a tutti la nostra posizione, limpida e trasparente, politicamente insuperabile: la guerra allontana la prosperità e il benessere del popolo libico, e se alimentata da attori esterni rischia di allontanare anche la prospettiva dell' unità e dell' autonomia della Libia". (segue) (Rer)