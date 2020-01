Libia: Conte, siamo in prima linea e parliamo con tutti (2)

- Quali scenari si aprono ora? "Dobbiamo lavorare tutti per una soluzione politica, preparandoci all' appuntamento di Berlino - ha precisato Conte -. Dobbiamo tutti approfittare di questo 'cessate il fuoco' per contrastare l' opzione militare. A Mosca Sarraj e Haftar saranno chiamati a siglare questa tregua. Ora non ha importanza una rincorsa per rivendicare primati, ma è importante il coordinamento di tutti i soggetti. Le mie telefonate e le mie visite servono a questo: a ribadire l' importanza di questa tregua per indirizzare il processo politico. L' Italia continuerà ad avere una influenza centrale, stiamo lavorando anche per rafforzare il ruolo dell' Unione europea. La mia visita in Turchia e in Egitto serve perché tutti abbiano un' agenda comune in vista della conferenza di Berlino", ha concluso. (Rer)