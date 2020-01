Arabia Saudita-Giappone: Abe chiede cooperazione Riad per stabilizzazione Medio Oriente

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha chiesto ieri la cooperazione dell’Arabia Saudita per garantire la stabilità del Medio Oriente, e sollecitato tutti gli attori regionali ad esercitare contegno a seguito delle accresciute tensioni tra Stati Uniti e Iran. Lo ha riferito un funzionario del governo giapponese, a margine dell’incontro tra il premier giapponese e il principe della corona saudita Mohammed bin Salman ad al Ula, nel nord dell’Arabia Saudita. Abe ha espresso preoccupazione per il grave impatto che un conflitto eserciterebbe su quella turbolenta regione del globo e sul resto del mondo. I due interlocutori hanno concordato di intraprendere sforzi collettivi per appianare le tensioni. Ieri Abe ha fatto tappa anche a Riad, dove ha incontrato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan. (segue) (Git)