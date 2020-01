Arabia Saudita-Giappone: Abe chiede cooperazione Riad per stabilizzazione Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rohani ha intrapreso una visita ufficiale di due giorni in Giappone il 20 e 21 dicembre, la prima di un capo di Stato iraniano in quel paese da vent’anni a questa parte. Rohani – il primo capo di Stato iraniano a visitare il Giappone dopo Mohammad Khatami, nel 2000 – ha incontrato il premier giapponese Shinzo Abe, il cui governo è impegnato sul fronte diplomatico per disinnescare le tensioni in atto nel Golfo Persico. La visita di due giorni giunge nel pieno della crisi dell’accordo internazionale sul nucleare di Tehran, che gli Stati Uniti di Donald Trump hanno abbandonato, ripercorrendo la via delle sanzioni. Tokyo, che vanta un rapporto di amicizia di lungo corso con il paese centro-asiatico, sta tentando già dallo scorso anno di porsi come promotore del dialogo tra Washington e Tehran. (Git)