Zimbabwe-Cina: incontro ministri Esteri Wang e Moyo

- Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha incontrato ad Harare l'omologo dello Zimbabwe, Sibusiso Busi Moyo, nella giornata di ieri, 12 gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa pubblicato dal ministero cinese. Ricordando che quest'anno ricorre il 40mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Zimbabwe, Wang ha affermato: "Negli ultimi 40 anni, i due paesi si sono compresi, rispettati, sostenuti e fidati reciprocamente, diventando un esempio di cooperazione Cina-Africa e cooperazione Sud-Sud". Il ministro degli esteri cinese ha poi sottolineato che Pechino è lieta di constatare che le relazioni tra i due paesi sono state trasformate in un ampio partenariato strategico e cooperativo, e che lo Zimbabwe è diventato un importante attore della collaborazione nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, la Nuova via della seta). Wang ha affermato che il 2020 costituisce un anno importante per le relazioni bilaterali, e le due parti dovrebbero cogliere l'occasione come un'opportunità per far progredire la tradizione di fiducia reciproca e il sostegno tra le parti, aprirsi e intraprendere passi innovativi, rendendo la cooperazione e le relazioni più sostenibili. (segue) (Cip)