Zimbabwe-Cina: incontro ministri Esteri Wang e Moyo (2)

- "La Cina sosterrà fermamente lo sviluppo economico e sociale dello Zimbabwe nei limiti delle sue capacità. Le due parti dovrebbero rafforzare lo scambio di esperienze in materia di governance, promuovere la consultazione e la cooperazione politica e raggiungere risultati il più presto possibile. Pechino è anche disposta a coordinare e cooperare strettamente con lo Zimbabwe negli affari multilaterali e salvaguardare l'interesse comune dei due paesi", ha aggiunto il capo degli Esteri cinese. Da parte sua, Moyo ha detto che sotto la guida personale dei leader dei due paesi, la collaborazione cooperativa Zimbabwe-Cina continua a consolidarsi. "Lo Zimbabwe ammira i grandi successi della Cina nello sviluppo economico e la ringrazia per il suo contributo a lungo termine allo sviluppo economico e sociale dello Zimbabwe", ha affermato Moyo. Il ministro africano ha sottolineato che lo Zimbabwe sosterrà fermamente gli interessi fondamentali della parte cinese e la necessità delle due parti di cogliere l'occasione del 40mo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche per rivedere e sintetizzare l'esperienza dello sviluppo delle relazioni bilaterali, e definirne ulteriormente la direzione futura. (segue) (Cip)