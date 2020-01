Zimbabwe-Cina: incontro ministri Esteri Wang e Moyo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo Zimbabwe è disposto a imparare dallo sviluppo economico della Cina e dalla sua esperienza di governance. Dovremmo accelerare la costruzione della Bri e attuare progetti di cooperazione sino-africana nel quadro del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac)", ha ribadito Moyo. Il ministro zimbabwese ha poi sottolineato la necessità di rafforzare la comunicazione e la cooperazione negli affari internazionali e sostenere insieme il multilateralismo. Per la trentesima volta consecutiva i vertici politici della Cina hanno scelto l'Africa per la prima missione ufficiale dell'anno: dal 7 gennaio sino ad oggi il ministro degli Esteri cinese Wang è stato impegnato in una trasferta ufficiale con tappe in Egitto, Gibuti, Eritrea, Burundi e Zimbabwe. (Cip)