Giappone: sondaggio, cittadini chiedono revisione piani casinò dopo scandalo (3)

- Tsukasa Akimoto, parlamentare 48enne tra i principali sostenitori della legge che introdurrà sul territorio giapponese una serie di casinò-resort, avrebbe accettato tangenti per 27mila dollari da un operatore cinese di case da gioco, sotto forma di donazioni per la sua campagna elettorale. Akimoto, ex membro del Partito liberaldemocratico del premier giapponese Shinzo Abe, è stato arrestato alla fine di dicembre sulla base di un’altra accusa di corruzione. Le tangenti proverrebbero dalla società 500.com Ltd. La pubblica accusa afferma anche che Akimoto abbia viaggiato nell’Hokkaido a febbraio dello scorso anno su invito e a spese della società cinese. (Git)