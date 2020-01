Cina-Africa: ministro esteri Wang, Forum cooperazione importante piattaforma di dialogo

- Il Forum di cooperazione Cina-Africa è diventato un'importante piattaforma per il dialogo collettivo e un meccanismo efficace per la cooperazione pratica tra Cina e Africa, mantenendo una posizione di preminenza nella cooperazione internazionale con il Continente africano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un incontro con il suo omologo dello Zimbabwe, Sibusiso Busi Moyo. Wang ha affermato che i risultati del forum sono stati avvertiti in tutta l'Africa e che in termini di infrastrutture, la Cina ha costruito oltre seimila chilometri di ferrovie e strade in Africa, oltre a quasi 20 porti e 80 grandi centrali elettriche. Il forum, ha aggiunto Wang, ha promosso il processo di industrializzazione in Africa e ha migliorato la capacità di sviluppo indipendente del continente. (segue) (Cip)