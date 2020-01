Cina-Africa: ministro esteri Wang, Forum cooperazione importante piattaforma di dialogo (2)

- Il ministro degli Esteri cinese ha inoltre affermato che nel campo del sostentamento delle persone, la Cina ha finora contribuito alla costruzione di oltre 130 strutture mediche, 45 palestre e oltre 170 scuole. Negli ultimi cinque anni, la Cina ha formato più di duecentomila talenti di ogni tipo in Africa, che sono distribuiti in vari settori in tutto il continente. "La Cina ha dato importanti contributi alla promozione degli interessi vitali e del benessere del popolo africano", ha affermato Wang. In termini di commercio e investimenti, il volume degli scambi tra Cina e Africa ha superato i 200 miliardi di dollari nel 2019, e la Cina è diventata il principale partner commerciale dell'Africa per undici anni consecutivi. Lo stock di investimenti indiretti della Cina ha raggiunto i 110 miliardi di dollari e oltre 3.700 imprese cinesi hanno investito e avviato attività commerciali in varie parti dell'Africa, fornendo una forza trainante per una crescita economica sostenuta. (segue) (Cip)