Cina-Africa: ministro esteri Wang, Forum cooperazione importante piattaforma di dialogo (3)

- Spinti dalla cooperazione Cina-Africa, anche altri paesi stranieri hanno aumentato la loro attenzione verso la realtà africana, offrendo maggiori opportunità per il suo sviluppo. "Negli ultimi 20 anni la Cina ha costantemente aderito al concetto di cooperazione Africa-Africa e si è impegnata nella cooperazione e nello sviluppo comune. Abbiamo sempre insistito sulla non interferenza negli affari interni: nessuna condizione politica e attenzione all'ascolto delle voci dell'Africa, al rispetto della volontà del popolo africano e all'allineamento con i bisogni del continente", ha affermato Wang. Il ministro cinese ha ricordato inoltre che la cooperazione della Cina con l'Africa si è diffusa profondamente nelle radici della società e nelle aree rurali. Solo in termini di equipe mediche, Pechino ha inviato un totale di 21 mila medici e infermieri e, finora, 220 milioni di pazienti sono stati curati nei paesi africani. Wang ha ricordato che il prossimo anno si terrà in Africa una nuova sessione del forum e che insieme al Senegal, co-presidente del forum, la Cina ascolterà le opinioni e i suggerimenti di tutti i membri in linea con il principio di "consultazione, co-costruzione e condivisione". (Cip)