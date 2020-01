Difesa: entra in servizio il cacciatorpediniere più grande della Marina cinese

- Il più grande e avanzato cacciatorpediniere della Marina militare cinese è entrato in servizio ieri, 12 gennaio, presso la città portuale di Tsingtao. Il Nanchang è il primo incrociatore classe Type 055 della Marina di Pechino: si tratta di un vascello dal dislocamento di 10mila tonnellate, dotato di sistemi radar avanzati e un sistema di lancio verticale di missili a 112 celle. La nave è una tra le più grandi del suo genere operative nella regione asiatica, e il suo ingresso in servizio è giunto significativamente all’indomani della rielezione a presidente di Taiwan dell’indipendentista Tsai Ing-wen. La Nanchang dovrebbe entrare a far parte del gruppo da battaglia della portaerei cinese Liaoning. (Cip)