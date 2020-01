Penisola coreana: media nordcoreani attaccano Seul dopo esercitazioni congiunte con Usa

- “Meari”, uno dei siti di regime nordcoreani, ha duramente contestato il ministro della Difesa sudcoreano, Jeong Kyeong-doo, per le esercitazioni militari congiunte delle forze sudcoreane e statunitensi, accusandolo di non esercitare alcuna autorità in merito alle decisioni relative alle manovre combinate. Secondo il media nordcoreano, Jeong è “inferiore ai soldati semplici statunitensi” in termini di autorità decisionale, e sul piano militare la Corea del Sud non fa che accettare passivamente quanto deciso dagli Stati Uniti. “Le forze armate sudcoreane non hanno alcuna autorità nella definizione delle esercitazioni congiunte”, sostiene il sito web. Lo scorsi fine settimana Kim Kye-gwan, ex capo negoziatore nordcoreano per il nucleare, ha ridicolizzato gli sforzi di Seul di rilanciare i negoziati tra Stati Uniti e Corea del Nord, ribadendo che Pyongyang tornerà a dialogare solo se Washington rivedrà le sue “politiche ostili” nei confronti del Nord. (segue) (Git)