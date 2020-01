Business news: Brasile, raccolto agricolo cresce oltre il 6 per cento e raggiunge il record nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raccolto agricolo brasiliano ha raggiunto un record nel 2019 grazie alla produzione di 241,5 milioni di tonnellate di materie prime, segnando un incremento del 6,6 per cento rispetto ai dati del 2018. Lo ha reso noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Secondo l'istituto, il record precedente era stato registrato nel 2017, quando furono prodotti 238,4 milioni di tonnellate di prodotti agricoli. L'area destinata al raccolto nel 2019 è stata di 63,2 milioni di ettari, in crescita del 3,7 per cento rispetto alla superficie destinata alla raccolta nel 2018. Riso, mais e soia rappresentano il 92,8 per cento dell'intera produzione agricola brasiliana, utilizzando l'87 per cento della superficie totale. (Res)