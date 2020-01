Business news: Messico, nel 2019 peggior calo decennale nella vendita di automobili nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 in Messico sono state vendute 1.317.727 automobili il 7,7 per cento in meno rispetto al 2018. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi). Si tratta del calo più sensibile dal 2009, quando il numero di autovetture vendute era stato del 26,4 per cento più basso rispetto all'anno precedente. Quanto a numero di unità, il dato del 2019 è risultato inferiore a quello del 2014, quando sono state vendute 1.137.000 automobili nuove. A dicembre, il numero di vetture vendute è stato dell'8,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Un dato che conferma il panorama di sostanziale crisi del settore, descrivendo per il 31mese consecutivo un calo delle vendite. (Res)