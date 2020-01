Business news: America latina: Banca Mondiale, crescita 2019 tagliata allo 0,8 per cento

- L'economia della regione dell'America latina e dei Caraibi ha subito nel 2019 un sensibile rallentamento, attestandosi a una media dello 0,8 per cento. Lo scrive la Banca Mondiale (Bm), nel rapporto "Prospettive economiche globali", segnalando un calo di 8 decimi di punto rispetto alle previsioni elaborate a giugno scorso. La regione è stata penalizzata da fattori di debolezza nelle economie più potenti, dalla minore attività del commercio mondiale e dai disordini sociali registrati in diversi paesi. Più ottimistica la stima sul 2020, anno in cui l'America latina potrebbe registrare una crescita media dell'1,8 per cento, comunque in calo di 8 decimi sulle previsioni fatte a giugno 2019. La ripresa è legata soprattutto alle aspettative di rilancio delle condizioni di investimento in Brasile, all'attenuarsi delle incertezze politiche in Messico e delle turbolenze finanziarie in Argentina. (Res)