Business news: Brasile, Bolsonaro annulla la sua partecipazione al Forum economico di Davos

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annullato la sua partecipazione al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, in programma dal 21 al 24 di gennaio. Lo ha reso noto nel corso di una conferenza stampa il portavoce della presidenza della Repubblica, Otavio Rego Barros. "Il viaggio del presidente a Davos è stato cancellato. Le ragioni dell'annullamento della partecipazione all'evento sono quelle già denunciate da tempo", ha detto Rego Barros. "Il presidente e i suoi consulenti hanno analizzato una serie di aspetti economici, di sicurezza e politici. Il combinato disposto di questi aspetti ha spinto il presidente a valutare che in questo momento non è il caso di partecipare al forum", ha aggiunto. Il portavoce ha tuttavia sottolineato che "non c'è assolutamente alcun legame tra la decisione del presidente e i fatti accaduti in Iran e Iraq che coinvolgono gli Stati Uniti". Secondo Rego Barros, la sicurezza è "solo un aspetto". (Res)