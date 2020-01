Business news: Uruguay, Banca mondiale riduce prospettive crescita 2020 a +2,5 per cento

- La Banca mondiale ha ridotto le prospettive di crescita dell'Uruguay nel 2020, portandole dal +2,7 per cento previsto lo scorso giugno al +2,5 per cento attuale. E' quanto si legge nel rapporto semestrale sulle "Prospettive dell'economia mondiale". Anche la stima relativa al 2021 viene ridotta di un punto percentuale e portata dal +4,5 al +3,5 per cento. Sulla performance dell'Uruguay, sostiene la Bm, influiscono oltre all'estrema volatilità del contesto internazionale anche la crisi Argentina e la forte svalutazione subita dal paese limitrofo rispetto alla moneta locale. Si tratta di un fattore, quest'ultimo, che limita fortemente da una parte le esportazioni verso Buenos Aires e dall'altra gli importanti ingressi derivanti dal turismo argentino. A sostenere la crescita nei prossimi due anni invece sarà l'impatto del mega investimento da 3 miliardi di dollari della finlandese Upm per l'installazione di una cartiera in grado di produrre 2,1 milioni di tonnellate di cellulosa all'anno. (Res)