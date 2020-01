Business news: Brasile, produzione industriale in calo dell'1,2 per cento a novembre 2019

- La produzione industriale brasiliana è scesa dell'1,2 per cento a novembre, rispetto a ottobre. Si tratta del secondo maggiore calo su base mensile da marzo 2019, quando si registrò un -1,4 per cento. Il dato è in controtendenza tuttavia con i tre mesi precedenti (agosto, settembre e ottobre), nei quali la produzione industriale aveva segnato una costante crescita. I dati sono stati diffusi dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Nei primi 11 mesi del 2019 la produzione industriale è calata in tutto dell'1,1 per cento. Negli ultimi 12 mesi il calo è stato dell'1,3 per cento. "C'è stata una riduzione della produzione delle quattro principali categorie economiche e in 16 delle 26 attività industriali esaminate", fa sapere l'Ibge attraverso una nota diffusa alla stampa. "Il calo dell'1,2 per cento elimina parte dell'espansione del 2,2 per cento accumulata nel periodo agosto-ottobre 2019. (Res)