Business news: Nicaragua, Banca mondiale, nel 2019 contrazione economica del -5 per cento

- L'economia nel Nicaragua registra nel 2019 una contrazione del -5 per cento. Il dato è contenuto nel rapporto sulle prospettive globali diffuso dalla Banca mondiale. L’economia del paese, si legge, continuerà a registrare segno meno il prossimo anno, con una contrazione dello 0,5 per cento, mentre si stima una leggera crescita dello 0,6 per cento nel 2021. Nel suo complesso, si legge nel rapporto, l'economia della regione dell'America latina e dei Caraibi ha subito nel 2019 un sensibile rallentamento, attestandosi a una media dello 0,8 per cento. (Res)