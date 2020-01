Business news: Bolivia, Banca mondiale riduce stime crescita economica al +3 per cento nel 2020

- La Banca mondiale ha sostanzialmente ridotto le prospettive di crescita della Bolivia per l'anno in corso portando la proiezione dal +3,6 del giugno scorso al +3 per cento. E' quanto afferma l'istituzione multilaterale con sede a Washington nel rapporto semestrale sulle "Prospettive dell'economia mondiale". Sensibilmente attenuate le prospettive di crescita anche per il 2021, passate dal +3,4 al +3,2 per cento. A limitare l'espansione dell'economia boliviana, sostiene la Banca mondiale, è il rallentamento dell'economia che si registra a livello regionale. A incidere è soprattutto la scarsa crescita economica dei principali soci commerciali della Bolivia, ovvero Argentina, Brasile e Cile. Il rapporto dell'istituto multilaterale non fa alcuna menzione alla crisi politica ed istituzionale in corso, derivata dalla caduta del governo di Evo Morales e dall'instaurazione di un governo di transizione che sta operando cambiamenti significativi nella struttura economica e produttiva. (Res)